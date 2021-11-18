أبرز مهن مطربي المهرجانات الممنوعين قبل الشهرة.. «سمكري وعتال وعاطل»

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، أمس الأربعاء، قرارًا بمنع 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، بعد حالة من الجدل تسببوا فيها، خاصة بعد عدم التزامهم بالأطر والقواعد العامة التي تضعها النقابة للارتقاء بالذوق العام.

قرار نقابة المهن الموسيقية شمل منع الغناء لكل من: «حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، أبو ليلة، فيلو، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا وسمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

غالبية مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء عملوا بمهن ووظائف بسيطة قبل الشهرة وكسب أموال طائلة من أرباح أغانيهم على منصات التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» والحفلات الغنائية والأفراح، وهو ما ترصده «الوطن» بعد قرار منعهم من الغناء، وفقًا لتصريحات صحفية وتليفزيونية ومقاطع فيديو نشروها هؤلاء الأشخاص عن بدايتهم قبل الشهرة، وذلك على النحو التالي:

مهن مطربي المهرجانات قبل الشهرة

- حمو بيكا «عتال على سيارة نقل ثقيل، جزار، عامل محارة ونجار، سائق توك توك».

- حسن شاكوش «نجار، عامل في محل أحزية، ولعب كرة قدم لفترة بنادي الإسماعيلي».

- كزبرة وحنجرة «الأول عاطل والثاني سائق».

- مسلم «صاحب سايبر، وعامل في مطعم فول وطعمية».

- أبو ليلة «عمل مع والده بورشتهم لصيانة وقطع غيار السيارات وسائق».

- فيلو «عامل في مطعم، وعامل بناء وشيف في مطعم».

- أحمد موزة «ترك المدرسة من 5 ابتدائي للغناء بالأفراح بعمر 10 سنوات».

- ريشا كوستة وسمارة «خريجي تجارة عين شمس».

- شواحة «نبطشي أفراح ولا يجيد القراءة والكتابة».

- حسن البرنس من فريق ولاد سليم «عامل في جراج».

- الزعيم «صاحب دي جي».

- مجدي شطة «ميكانيكي وسمكري سيارات».

- عادل شكل «كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، عمل لفترة موظفًا داخل النادي».

- عمرو حاحا «صاحب ستوديو تسجيل».

- علاء فيفتي «يٌعتبر من مؤسسي فن المهرجانات».

ووفقًا للقرار يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة أو معه تصريح بالعمل من الغناء في أي موقع فني، دون تصحيح أوضاعه، واجتياز اختبارات القبول بالنقابة.