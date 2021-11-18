«الأرصاد»: البلاد ستشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة السبت المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم وغدا استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض في درجات الحرارة، حيث سيكون ملموسا في ساعات الليل والصباح الباكر، مشيرةً إلى وجود فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة جدا لن تؤثر على أعمال الأنشطة الجوية غدا على بعض المناطق بالسواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الدلتا، وبداية من بعد غد السبت فإن البلاد ستشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد؛ وستمتد إلى مناطق من جنوب الدلتا وتكون متوسطة ورعدية ومناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى مقدمة برنامج «هذا الصباح» على قناة «اكسترا نيوز»، أن الطقس خلال ساعات النهار سيكون معتدلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ويكون معتدلا على جنوب الصعيد مع سطوع أشعة الشمس.

شبورة مائية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «فور غياب أشعة الشمس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض والطقس يكون مائلا للبرودة وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، كما شهد اليوم تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن مع سطوع أشعة الشمس بدأت في التلاشي».

مدن الوجه القبلي

ولفتت، إلى أن مدن الوجه القبلي مثل محافظات شمال الصعيد مثل المنيا وأسيوط ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، حيث ستتراوح بين 27 و28 درجة خلال ساعات النهار، و14 و15 درجة خلال ساعات الليل، أما محافظان جنوب الصعيد فإنها ستشهد درجات حرارة مرتفعة نوعا معا حيث تتراوح بين 30 و31 درجة في النهار.