إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم منفصلين بالشرقية

أصيب 10 أشخاص في حادثي تصادم بمركزي أبو كبير وههيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق «ههيا - الزقازيق» بدائرة مركز ههيا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى ههيا المركزي.

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع تصادم سيارة ربع نقل و«توك توك»، على طريق الزقازيق - ابو كبير بدائرة مركز أبو كبير ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعيتن ورفع آثار الحادثين من الطريق وتسيير الحركة المرور في سهولة ويسر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.