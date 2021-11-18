أماكن سقوط الأمطار الجمعة والسبت «متوسطة على القاهرة»

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى توقعات خبرائها بسقوط الأمطار، حيث ذكرت أبرز أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، محذرةً من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، حتى يوم الإثنين، بالإضافة إلى بعض الظواهر الجوية الأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة والسبت وتفاصيل درجات الحرارة وفق بيان هيئة الأرصاد.

أماكن سقوط الأمطار

يتوقع الخبراء، سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متطقعة بنسبة 30% تقريبا.

وتوقع خبراء الأرصاد أيضا تكون شبورة مائية خفيفية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار السبت

وتوقع الخبراء استمرار سقوط الأمطار السبت الموافق 20 نوفمبر أيضا، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ»، والتي تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا.

ومن المتوقع أيضا وفق خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة من 40 إلى 50% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما تشهد مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد «الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - العريش» أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.