موقع التقديم للقاح كورونا.. «تعمل إيه لو مش معاك بطاقة؟»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، موقع التقديم للقاح كورونا للمواطنين ببطاقة الرقم القومي وفي حالة عدم وجود استخراج الهوية الشخصية «تعمل أيه لو مش معاك بطاقة»، وتسهيلا على المواطنين يمكنهم الحصول على الرقم القومي من خلال «البطاقة، أو شهادة الميلاد» وكتابة البيانات بصورة كاملة على موقع وزارة الصحة حتى يتم التسجيل وانتظار موعد الحصول على اللقاح.

موقع التقديم للقاح كورونا.. تعمل أيه لو مش معاك بطاقة

وكشفت وزارة الصحة عن خطوات الدخول على موقع التقديم للقاح كورونا وتحديد طريقة للحصول على الرقم القومي بدون بطاقة الهوية الشخصية، مشيرا أنه يمكن للمواطنين الحصول على الرقم القومي من خلال شهادة الميلاد أو من خلال الرقم المدون في جواز السفر، يمكن استخدامها في أثناء التسجيل على موقع وزارة الصة.

خطوات الدخول على موقع التقديم للقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» عن خطوات التسجيل تسهيلا على المواطنين من أجل كتابة البيانات بصورة صحيحة وبشكل سليم وتمثلت في:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- يمكن الحصول على الرقم القومي من«بطاقة الهوية الشخصية، شهادة الميلاد، جواز السفر».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.