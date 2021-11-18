اللقاح المصري.. هل هناك أعراض جانبية؟  

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التجارب السريرية على المتطوعين باللقاح المصري لفيروس كورونا، تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات بشانها، موضحًا أنه لا توجد أي أعراض خطيرة ظهرت على المتطوعين الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن، كما يتم إخضاعهم للملاحظة لمدة 24 ساعة بالمستشفى، وذلك عقب تلقي الجرعة، مشيرًا إلى أنه بعد الـ24 ساعة ذهبوا لمنازلهم دون أي مشكلات وهم بخير، منوهًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لهم وأن الأمور تسير بشكل طبيعي جدًا.

مصادر: تجارب اللقاح المصري لكورونا ما قبل الإكلينيكية وحققت 100% فعالية

وعن الأعراض الجانبية التي ظهرت على المتطوعين عقب تلقي اللقاح المصري لكورونا، أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها تمثلت في ألم بسيط جدًا موضع الحقنة، مؤكدًا أنه لم تظهر أي أعراض بعد ذلك.

وأضاف أن التجارب مستمرة على المتطوعين لحين انتهاء المدة المحددة لها والكشف النهائي عن النتائج النهائية للتجارب السريرية من خلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وإعلان نتائج تجارب الرحلة الأولى.

التعليم العالي: خطوات تحضير اللقاح المصري لكورونا تمت وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية

وتابعت المصادر، أن التجارب ما قبل الإكلينيكية للقاح المصري لكورونا التي تمت علي الحيوانات حققت نتائج 100 % في التعامل مع الفيروس، لافتًا إلى أن جميع إجراءات تحضير وتجهيز وإنتاج اللقاح تمت وفقًا الاشتراطات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أن اللقاح المصري مجهز للتعامل مع جميع تحورات فيروس كورونا التي ظهرت حتى الآن.

وأكدت المصادر، أنه يجب على المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.