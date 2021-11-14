التعليم العالي: بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري المضاد لكورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل قليل، بدء التجارب الإكلينيكية السريرية للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق البحثي من علماء المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد أحمد علي، والدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء محسن بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة فاكسين فالي المخصصة لإنتاج اللقاح، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إنّ هيئة الدواء المصرية وافقت على بدء التجارب السريرية للقاح المصري كوفيد فاكس، موجّها الشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لثقته في البحث العلمي وإمكانيات العلماء، وحرصه الدائم على دعمهم، لافتا إلى أنّ جائحة كورونا غيّرت النظرة تجاه البحث العلمي والاهتمام به، كما أنّ المركز القومي للبحوث من أكبر المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

تميز علمي في إنتاج اللقاحات المضادة للفيروسات

وأضاف هاشم، أنّ «القومي للبحوث» يمتلك مركز التميز العلمي، الذي يعمل على إنتاج اللقاحات المضادة للفيروسات، لافتا إلى أنّ المركز القومي للبحوث شكّل فريقا بحثيا لرصد ومتابعة الفيروس، وإنتاج فاكسين لمواجهة الوباء عقب الإعلان عنه مباشرة، موجّها التحية لفريق العمل كاملا لإنتاجه أول لقاح مصري للبشر يقاوم فيروس كورونا.

مصر لديها إمكانيات وقدرات بحثية تستطيع عمل أي شيء

وقال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ مصر تحتفي بإجراء أول تجارب سريرية للقاح مصري مبني على تجارب مصرية، مؤكدا أنّ البحث العلمي في مصر أصبح متميزا بدخولها عصر إنتاج اللقاحات، ووجود تكنولوجيا جديدة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنّ العديد من الأبحاث تمت على كورونا دون مخرج تطبيقي، كما أنّ مصر لديها إمكانيات وقدرات بحثية تستطيع عمل أي شئ، لافتا إلى أنّ هناك عدد من المشروعات البحثية تتم في هذا الشأن، لتكون مصر ذو مكانة مرجعية في تحضير اللقاحات، كما أكد دعم القيادة السياسية لجميع خطوات إنتاج اللقاح.