القومي للبحوث: المرحلتين الثانية والثالثة من تجارب اللقاح المصري خلال شهرين

قال الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن لقاح كورونا المصري مبشر، لأن نتائجه على حيوانات التجارب كانت جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهات معروفة لتكنولوجيا صناعة اللقاحات على مستوى العالم، منها الفيروس المثبط والفيروس المحمل على محمل فيروس آخر، مثل أسترازينيكا وسبوتنيك V وجونسون أند جونسون وغيرها.

أكثر من محاولة لإنتاج اللقاح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»: «أجرينا أكثر من محاولة لإنتاج اللقاحات، منها هذه المحاولة الناجحة المرتبطة بالفيروس المثبط شبيه بلقاح سينوفارم الصيني، لكن بتقنيات وخطوات مصرية».

وأشار إلى أن اللقاح الذي جرى الإعلان عنه سيخضع لتجارب سريرية على 3 مراحل بدأت أولها اليوم، وخلال شهرين ستبدأ المرحلة الثانية والثالثة مع بعض، وعندها سيمكن للشركة أن تنتج وتطرح منتجاتها في الأسواق.

علي: لسة فيه لقاح تاني بنجهز ملفه العلمي

وتابع رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: «مجرد إننا يكون عندنا الجرأة نعمل لقاح في ظل أزمة كورونا فده معناه إننا دولة كبيرة مش صغيرة عشان كدة ربنا ساعدنا وسهل لنا الأمور، وهيبقى عندنا خطوط الإنتاج اللي مكانتش موجودة»، موضحًا: «هيبقى فيه لقاح تاني بس بنعمله الملف العلمي، ولسه قدامه شوية».

وفي وقت سابق كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل أول لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، موضحًا أنه يتابع هذا الملف بشكل مع المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية، وأن وهناك دراسات تجري بالفعل على لقاح مصري جديد، لكنه ما زال في طور الدراسة.