تعيين 73 شابا في مطروح وصرف إعانات لـ59 عاملا بقيمة 149 ألف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، عيّنت 73 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصل عددهم إلى 394 طالب عمل.

صرف 149 ألف جنيه لـ59 عاملا

وأوضح عاطف حسن درويش، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي، أنّ المديرية صرفت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، 149 ألف جنيه لـ59 عاملا من المسجلين بالمديرية.

التفتيش على 87 منشأة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 87 منشأة، وشن 10 حملات تفتيشية، وبحث شكوى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 11 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد 6 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أنّ المديرية استخرجت 186 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي انتهت من التفتيش على 257 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث شكويين عماليتين.