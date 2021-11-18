وزير النقل يستقل أتوبيسا داخل شركة MCV.. صديق للبيئة بـ«صفر انبعاثات»

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة إلى شركة وسائل النقل mcv اليوم، ممثل مرسيدس العالمية، حيث استقبله المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء صبري عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة السوبرجيت، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، والتوسع في التعاقد على الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، والأتوبيسات التي تعمل بالغاز، للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن مثل شرم الشيخ والعلمين الجديدة.

وتفقد الوزير بحسب بيان، عدد من الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، والتي جرى تصنيعها للتصدير للخارج، كما استمع وزير النقل من رئيس مجلس إدارة MCV لشرح عن إمكانات هذه النوعية من الأتوبيسات ومراحل تصنيعها، حيث يتم توريد عدد من مكوناتها من الخارج والبعض الآخر من المكونات المصرية، ضمن خطة الدولة لتوطين هذه النوعية من الصناعة في مصر.

مزايا أتوبيسات السوبر جيت الجديدة

وتتمتع الأتوبيسات بمستوى رفاهية عالٍ ومستوى عالٍ من الجودة، فضلا عن تمتعها بمستوى صفر انبعاثات، ووجود واي فاي وشواحن للهاتف المحمولة وشاشات عرض داخلية ومرايات إلكترونية للسائق، ومنحدر مؤهل لصعود ذوي الاحتياجات الخاصة، وأماكن مخصصة لهم داخل الاتوبيس كما يوجد نظام لتنبيه السائق من الركاب بأماكن النزول، و6 كاميرات (3 داخلية و3 خارجية).

واستقل الوزير ورئيس وقيادات الشركة، أحد الأتوبيسات الكهربائية في جولة داخل المصنع، حيث اطلع على منتجات الشركة الأخرى من الأتوبيسات من مختلف الطرازات المجهزة للعمل في مجالات السياحة والنقل بين المحافظات، وأتوبيسات الشركات والمصانع والمدارس والجامعات، وأتوبيسات شركات النقل العام التي يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأوربية والأجنبية.

أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال جولته، أنّ وزارة النقل ستبدأ خلال الفترة المقبلة، دعم أسطول أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيب)، التابعة لوزارة النقل، بأتوبيسات تعمل بالكهرباء، إلى جانب الـ20 أتوبيسا التي تعمل بالغاز، والتي تعاقدت السوبرجيت عليها للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أنّ الأتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب، وأنظمة التحصيل الإلكتروني، والمتابعة الإلكترونية، وأنظمة التقاطر الإلكترونية، وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS، مؤكدا حرص وزارة النقل على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز، وتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين.