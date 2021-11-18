آخر موعد للتقديم لوظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن اليوم الخميس آخر موعد للتقديم لشغل عدد من الوظائف التخصصية «مؤهلات عليا»، وفنية «مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة»، وخدمات معاونة «يجيد القراءة والكتابة - الابتدائية- الاعدادية - محو الأمية»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

التعيينات لمواكبة احتياجات العمل لمشروعات حياة كريمة

وقالت الشركة في الاعلان رقم 1 لسنة 2021، إن حاجاتها لتلك الوظائف لتواكب احتياجات العمل بمشروعات «حياة كريمة» بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، الكائنة بمنطقة عبدالقادر، وذلك بنظام التعاقد للتعيين بالوظائف الآتية:

- مهندس مشروعات

حاصل على بكالويوس هندسة أقسام «مدني - كهرباء - ميكانيكا».

مهندس تشغيل مياه

حاصل على بكالويوس هندسة أقسام «مدني - كهرباء - ميكانيكا».

أخصائي سلامة وصحة مهنية

حاصل على بكالوريوس هندسة أقسام «مدني - كهرباء - ميكانيكا»، أو من الحاصلين على بكالوريوس علوم أقسام «كيمياء خاصة - كيمياء حيوية ميكرو».

كيميائي مياه

حاصل على بكالوريوس علوم «كيمياء خاصة - كيمياء حيوية ميكرو- حاسب آلي».

الوظائف الفنية والمكتبية

فني مياه

حاصل على مؤهل فني صناعي «تخصص مناسب».

فني صيانة كهربائية

حاصل على مؤهل فني صناعي تخصص كهرباء.

فني صيانة ميكانيكا

حاصل على معهد فني صناعي «إحدى الشعب الميكانيكية».

كاتب ومدخل بيانات

حاصل على مؤهل ثانوي تجاري

الوظائف الحرفية المعاونة

معاون خدمات - حارس

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - إعدادية - محو الأمية.

سائق

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - إعدادية - محو الأمية - رخصة درجة أولى وثانية.

عامل تشغيل

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - إعدادية - محو الأمية.

سباك

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - إعدادية - محو الأمية.