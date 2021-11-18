رئيس التلفزيون: نتواصل مع أسرة الإعلامية شيرين دويك لمعرفة موعد الجنازة

قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، إن أسرة الإعلامية الراحلة شيرين دويك التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ، مساء أمس، لم تعلن عن التفاصيل الخاصة بموعد الجنازة أو مكانها، حتى الآن، مشيرة إلى وجود تواصل مع العائلة لمعرفة كافة تلك التفاصيل بعد الاستقرار عليها، وذلك في تصريح لـ«الوطن».

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الإعلامي المصري، بسبب خبر رحيل الإعلامية شيرين دويك، مساء أمس عن عمر ناهز الـ46 عاما، بسبب خطأ في التشخيص الطبي، حيث كانت تعاني من آلالم في المعدة تم تشخيصها «التهاب بالقولون»، لتتوفى بعد ساعات نتيجة جلطة في الشريان التاجي، وفقا لما كشفت عنه زميلتها الإعلامية ميرفت المليجي عبر حسابها على «فيس بوك».

ميرفت المليجي تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شيرين دويك

وكشفت ميرفت المليجي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الإعلامية الراحلة، قائلة: «الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكب مفاجئ، آلم في المعدة ثم تشخيص الطبيب أنه قولون ثم وفاة أثناء النوم بعد ساعات، ربنا يرحمها، وحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة».

الحزن يسيطر على «ماسبيرو» بسبب رحيل شيرين دويك

ونعى عدد كبير من المذيعين والعاملين في «ماسبيرو»، زميلتهم الراحلة، من بينهم الإعلامية شيرين الشايب، التي قالت عبر حسابها بـ «فيس بوك»، «مفجوعة في أختي وحبيبتي الغالية وزميلة عمري الإعلامية المتحرمة الراقية الملاك شيرين دويك.. خالص عزائي لزوجها وأولادها، ونعزي نفسنا حقيقي وجعتي قلوبنا»، ونعاها المخرج عمر زهران، قائل: «تعجز الكلمات عن رثاء الخلوقة المهذبة شيرين دويك، رحمها الله»، أما الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد فقالت: «البقاء لله الإعلامية المحترمة شيرين دويك، الله يرحمك يا حبيتي ويغفرلك».