يبحث الكثير من المواطنين الذي يتبعوا شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء، وهي الشركة التي تضم عدد 5 محافظات داخلها، وهم المنيا، وأسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وبني سويف، لذلك توضح «الوطن» رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى 2021 بهدف مساعدة المواطنين في هذه المحافظات في التعرف على فاتورة الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى 2021

ويستطيع مختلف المواطنين في نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في المحافظات التالية: المنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وبني سويف، والفيوم، حيث يصل عددهم إلى 4 مليون مشترك، الاستعلام ومعرفة فاتورة الكهرباء لشركة مصر الوسطى من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين من جانب الشركة، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2021

وهناك بعض الخطوات التي يجب على جميع المواطنين اتباعها من أجل معرفة فاتورة الكهرباء، وهو ما حددتها شركة مصر الوسطى، وهي كالتالي:

أولا: الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

ثانياً: كتابة جميع المطلوبة على الموقع، وهي في البداية كتابة اسم القطاع والتي تعني اسم المحافظة التي يوجد بها سواء المنزل أو النشاط أي كان نوعه، وذلك من بين 5 محافظات تشملها الشركة.

ثالثاً: يتم اختيار الفرع التابع له المواطن، وذلك معناه المدينة أو المركز الذي يوجده بداخله النشاط أو المنزل، حيث إن اسم الفرع مكتوب داخل فاتورة الكهرباء وتحديداً على يمين فاتورة الكهرباء.

رابعاً: كتابة رقم الاشتراك داخل المكان المُخصص له، والذي يتكون من 10 أرقام.

خامساً: يجب الضغط بعد ذلك على «ظهار الفاتورة»، وفي الخطوة الأخيرة تظهر فاتورة الكهرباء، مع أخر فترتين سابقتين.