«رمسيس وذهب الفراعنة» معرض للآثار المصرية بأمريكا يجذب 300 ألف زائر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن وزارة السياحة والآثار تنظم معرضا للآثار المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان «رمسيس وذهب الفراعنة»، بداية من السبت المقبل ولمدة عام، لافتا إلى أن المعرض يضم أكثر من 180 من القطع الأثرية التي تنتمي لمختلف العصور الفرعونية، وأيضًا مجموعة من التوابيت الخشبية والتماثيل والحلى والجداريات وغيرها من الأحجار التي تحوي نقوشا فرعونية.

المعرض سيقام لمدة 6 أشهر بهيوستن ومثلها بسان فرانسيسكو

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع، سيحضر افتتاح المعرض ويتفقد قاعات العرض وأماكن وضع القطع الأثرية بفتارين العرض، لافتا إلى أن المعرض سيبدأ يوم 20 نوفمبر الجاري ولمدة عام تبدأ بالعرض لمدة 6 أشهر بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ثم ينتقل بعدها ولمدة مماثلها إلى ولاية سان فرانسيسكو .

300 ألف زائر أمريكي للمعرض

وأشار «عثمان»، إلى أنه من المتوقع أن يزور المعرض خلال فترة عرضه بأمريكا أكثر من 300 ألف زائر، موضحا أن المواطنين الأمريكان لديهم شغف ورغبة كبيرة لرؤية ومشاهدة الحضارة المصرية القديمة.

وذكر أن المعرض سيسهم بنسبة كبيرة في زيادة أعداد السياح الوافدين من أمريكا إلى مصر وبخاصة للأقصر وأسوان، متابعًا: «الحركة السياحية الوافدة من أمريكا للأقصر حاليا جيدة جدا حيث تحتل أمريكا المركز الثالث في إرسال السياح لمحافظة الأقصر حاليا بعد إسبانيا وفرنسا».

الحضارة المصرية القديمة تجذب ملايين العشاق

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن إقامة معارض للآثار المصرية بالخارج هى أحد وسائل الترويج لنمط السياحة الثقافية والأثرية المصرية، لافتا إلى أن الحضارة المصرية القديمة لا زالت تمتلك عشرات الملايين من العشاق بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن نمط السياحة الثقافية والأثرية يجذب السياح من ذوي الإنفاق العالي، كما أنها تستهدف سياحة الكيف، وليست الكم وهو ما تسعى وزارة السياحة لتحقيقه حاليا.