وصلة تعذيب لطفل على يد والده حتى الموت: « حرامي وكنت بربيه»

تمكنت الأجزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائق؛ لاتهامه بالتعدي على نجله بالضرب مما أودى بحياته؛ بحجة تأديبه.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم»، بوفاة حفيده طفل، 11 عامًا، إثر تعدي والده «سائق - مقيم بذات العنوان (نجل المُبلغ)» عليه بالضرب؛ مما أدى إلى وفاته.

وعُـثـر علـى جثـة الطفل مسجاة على ظهرهـا وبـهـا إصابات عبارة عن «سحجات وكدمات متفرقة بالجسم».

الأب يدافع عن نفسه: كنت بأدبه

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لسوء سلوك نجله المتوفي واكتشافه قيام الأخير بسرقة مبالغ مالية منه، قام بتوثيق يديه باستخدام 2 قطعة من القماش، وتعدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه إلا أنـه تـوفـى متأثرًا باصابته.

تم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.