الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في دورة الفندقة الشاملة بسوهاج

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، التي تستمر لمدة 5 أيام من الأحد 21 نوفمبر الجاري وحتى الخميس 25 من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر المديرية، شارع أسيوط - سوهاج، مشيرًا إلى عقد مقابلات الاختيار يومي الأحد والاثنين 28 و29 نوفمبر الجاري.

التدريب على 3 أقسام

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أنّه سيتم التدريب على 3 أقسام، وهي: «المطبخ، الأغذية والمشروبات، الإشراف الداخلي وخدمة الغرف»، لافتًا إلى أنّ الجانب العملي يمثل 80% والنظري 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع هيلتون في الأقصر.

شروط التقدم للتدريب

من جانبه، قال الدكتور هشام أبوزيد، مدير المديرية، إنّ التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ويشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح أنّ الأوراق المطلوبة للتقديم هي: صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وبرنت تأميني «بعد اجتياز المقابلة الشخصية»، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له، وسيرة ذاتية للمتقدم.