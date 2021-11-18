رئيس القناة الأولى ينعى الإعلامية شيرين دويك

نعى رئيس القناة الأولى وليد حسن، زميلته الإعلامية الراحلة شيرين دويك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

وكتب رئيس القناة الأولى وليد حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «أنعى أستاذتي وزملائي في مصابنا في زملائنا.. الأستاذة مها حسني.. الأستاذة شيرين دويك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. سبحان من له الدوام.. البقاء والدوام لله».

تشخيص خاطئ وراء وفاة شيرين دويك

ويذكر أن الإعلامية الراحلة شيرين دويك، توفيت أمس، وأُشيع أن سبب وفاتها هو جلطة في الشريان التاجي الخلفي، ولكن سرعان ما خرجت زميلتها المذيعة ميرفت المليجي، وكشفت حقيقة الأمر، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ووضحت من خلاله سبب وفاة زميلتها، قائلة: «شيرين دويك تعرضت لتشخيص خاطئ من قبل بعض الأطباء، بعدما توجهت إلى أحد المستشفيات فور شعورها بألم شديد في المعدة، ولكن الطبيب شخص الحالة على أنها مشكلة في القولون، إلا أنها توفيت فجأة أثناء النوم».

جمال شعبان واصفا ما حدث لـ شيرين دويك بـ «السيناريو الخادع»

ولكن بعد إعلان الإعلامية ميرفت المليجي، سبب الوفاة الحقيقي لزميلتها، قام الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، عميد معهد القلب السابق، بوصف ما حدث للإعلامية شيرين دويك، بـ«السيناريو الخادع»، كما طالب بضرورة عمل رسم قلب، عند الشعور بأي وجع في الصدر أو أعلى منطقة البطن، حسبما قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صفحة ماسبيرو تعلن وفاة الإعلامية شيرين دويك

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ ماسبيرو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الإعلامية شيرين دويك، حيث كتبت، «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها».