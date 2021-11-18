عاجل.. أتوبيس سياحي يصدم باص مدرسة ويفر هاربا.. وإصابات بين الطلاب

أعلنت مدرسة النزهة الخاصة لغات، تعرض أتوبيس المدرسة فرع طريق (مصر - الإسماعيلية)، لحادث صباح اليوم الخميس، أثناء طريقه إلى مقر المدرسة.

أتوبيس سياحي تسبب في الحادث

وأوضحت المدرسة في بيان رسمي تفاصيل الواقعة، موضحة أنّ الأتوبيس كان في طريقه إلى مقر المدرسة على طريق كوبري العاشر، ملتزما بالسرعة القانونية المقررة، وتفاجأ سائق السيارة بتوقف أتوبيس نقل سياحي على منزل الكوبري دون سابق إنذار، ما أدى إلى اصطدام باص المدرسة به من الخلف، وبعدها سارع سائق الأتوبيس السياحي بالهرب.

إصابات خفيفة للطلاب عدا واحدا خضع لجراحة

وأضافت المدرسة أنّ الحادث أسفر عن إصابة السائق والمشرفة وبعض الطلاب بإصابات خفيفة، عدا أحد الطلاب الذي خضع لجراحة تجميلية في الجبهة، مؤكدة أنّ جميع الطلاب خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الإسعافات اللازمة، وفحصهم والاطمئنان عليهم، عدا الطالب الذي خضع للجراحة، كما بدأت قوات الشرطة عمل اللازم في الحادث.