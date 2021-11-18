الانتهاء من تدريب معلمي المدارس الخاصة على مناهج رابعة ابتدائي.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجرى الانتهاء اليوم الخميس، من تدريب معلمي وموجهي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعلمي المهارات المهنية، بالمدارس الخاصة «عربي - لغات»، والأخرى التابعة للمعاهد القومية، والدولية، على نظام التعلم الجديد للصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن هذا التدريب استكمالا للجهود التي تبذل بخطة تدريب جديد لمعلمي هذا الصف.

التدريب شمل عرض المحتوي وربطه بدليل المعلم وطريقة التقييم

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التدريب المعلمي للصف الرابع الإبتدائي، يجرى بالمدارس الخاصة علي المناهج الجديدة، عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية بالإدارات والمديريات التعليمية، لتعريفهم بمناهج كل مادة، وتوعيتهم بالطريقة المثالية للشرح، وتقديم المنهج بشكل علمي للأطفال، دون تعقيد أو تعجيز.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي شمل عرض المحتوى، وربطه بدليل المعلم وطريقة تقييم الطلاب طبقا للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقييم رابعة ابتدائي من خلال 5 طرق

وأوضح المصدر، أن التقييم سيكون من خلال 5 طرق أولها الاختبارات والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور، وتقويم التكويني، وفقًا لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وحددت وزارة التعليم مواعيد تدريب معلمي المدارس الخاصة والقومية والدولية وهي كالتالي:-

- يوم 15 نوفمبر تدريب معلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من الساعة الواحدة وحتى الرابعة عصرا.

- 16 نوفمبر تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية، من الساعة الواحدة وحتى الرابعة عصرا.

- 17 نوفمبر تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، من الواحدة وحتى الرابعة عصرا.

- 18 نوفمبر تدريب معلمي المهارات المهنية، من الساعة الواحدة وحتى الرابعة عصرا.