مبادرة إحلال وتجديد السيارات ترد على 4 أسئلة شائعة «فيديو»

تواصل مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات الملاكي المتهالكة، سعيها في تبديل وإحلال السيارات القدمية التي تعمل بالوقود الطبيعي بأخرى تعمل بالغاز، وذلك للحد من الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وفي هذا الصدد نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتابعة لوزارة المالية، فيديو توضيحي للرد على بعض أسئلة المواطنين التي يتم إرسالها باستمرار.

وأجاب عن هذه الأسئلة كل من أحمد عبد الرازق، والدكتور طارق عوض، المتحدثين الرسميين لمبادرة إحلال السيارات.

وجاء السؤال الأول عن الأسباب وراء تأخر الشركات المنتجة للسيارات في تخصيص رقم الشاسيه والموتور؛ حيث أشار المتحدث باسم المبادرة، الدكتور طارق عوض، إلى أن الشركات المنتجة للسيارات لا يتم تخصيص السيارة إلا إذا كان بالفعل هذا التخصيص موجود على خط إنتاجها.

وأضاف أنه لا بد أن يكون هناك رقم للشاسيه ورقم للموتور يخصص للمتقدم بطلب في المبادرة، وتتم الموافقه عليه، الأمر الذي يأخذ بعض الوقت، وليس هناك تأخير لكن هو حسب دور الطلب والحجز.

وأوضح أحمد عبد الرازق في السؤال الثاني الذي استفسر عن الأوراق المطلوبة عند الذهاب إلى ساحات التخريد المخصصة للمبادرة، قائلًا: «يشترط أن تكون المركبة تسير بالإضافة إلى توافر نموذج 105 تخريد، وصورة البطاقة الشخصية، وصورة رخصة القيادة.

وأوضح «عوض» ردًا على سؤال متى سيتم تعديل شرط السنتين، أن هذا الشرط تنظيمي بالدرجة الأولى، وذلك لتدفق الطلبات على الموقع الإلكتروني، وحتى لا يكون هناك قوائم انتظار على الموقع، تم عمل شرط 3 سنوات، مع الحرص على تخفيضه إلى عامين وفي حال وجود أي تعديل جديد سيتم الإعلان عنه.

وقال «عبد الرازق» خلال الفيديو، أنه من المقرر دخول محافظات جديدة في المبادرة، على أساس أن يكون هناك محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي في المحافظات الأخرى، مع وجود مساحات تخريد مجهزة لاستقبال السيارات القديمة، وهذا يتم بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبترول، كما أن هناك حاليًَا خطة يتم وضعها من قبل الوزراتين، للتوسع على مستوي المحافظات لعمل ساحات تخريد ومحطات تموين بالغاز الطبيعي، ونحن في انتظار هذه الخطة للاعلان عنها للمواطنين.