حظك اليوم برج الحمل الخميس 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية تتعامل بشفافية مطلقة مع الآخرين، كما أنه واضح وصريح في حديثه معهم، ويعطي آراءه الشخصية بصراحة دون اللجوء إلى المجاملات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

خسوف القمر في منزل المال، واليوم يدعوك الفلك للحذر والتحفظ أمام بعض العروض التي تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك، وكن مستعدا للاهتمام بمشاعر من حولك لتحقق توافقا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.