حظك اليوم برج الحمل الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحتفظ مواليد برج الحمل بحماسهم ونظرتهم التفاؤليّة للحياة حتّى في الأوقات الحالكة، فهم لا يتركون المواقف الشديدة تغلبهم وتبعدهم عن العمل، بل غالبًا ما يلجأون إلى وضع الخطط المحكمة من أجل تجاوز الصعاب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال، وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة، ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي يطالبك بالتأني والتفكير في عاقبة تصرفاتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.