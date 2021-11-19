حظك اليوم برج الثور الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بكونه لديه شخصية صبورة بشكل كبير، كما أنه يسعى دائما إلى الانتظار حتى يستطيع تحقيق أهدافه التي يرغب بها، كما أنه يجتهد كثيرا حتى ينتهي من المهام المسندة إليه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والمرونة والانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

خسوف القمر في برجك قد يدفعك للغضب سريعا.. اصبر اليوم.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.