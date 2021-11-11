حظك اليوم برج الثور الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل برج الثور أنه ذكي وحازم، وامرأة البرج تتسم بالهدوء والصبر في كل نواحي الحياة، ويتابع العديد من الأشخاص حظهم اليوم، ويهتمون بعلم الأبراج ومن بينهم مولود هذا البرج الناري، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش.. قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.