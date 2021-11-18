حظك اليوم برج الثور الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور، الحزم فهو مُتفاني ومجتهد عند قيامه بالمهام؛ فهو لا يتوقف عن العمل حتى ينهي المهمة بنجاح، كما أنه قيادي يمتلك قوّة ملاحظة ومهارات فهم عالية مما يجعله شخصيّة قياديّة رائعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يدفعك لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

إذا كنت خاليا تبدو محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع العالمي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.