حصاد «بحوث أمراض النباتات» في أكتوبر.. جولات على المشاتل وفحص 373 عينة تقاوي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يخص متابعة الحالة المرضية، تم المرور على زراعات الفاكهة، ومشاتل البصل في محافظات «دمياط والغربية والبحيرة والقليوبية وبني سويف» والوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة، كذلك تم المرور على محافظات «المنيا، أسيوط، الإسماعلية، الغربية، الدقهلية»؛ للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر «البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الفاصوليا، الكرنب، القرنبيط، الخس»، لافتا إلى أنه تم من خلال الباحثين إعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض.

المرور على زراعات المانجو والموالح والرمان

وأشار مدير المعهد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه تم المرور أيضًا على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل، كما تم المرور على زراعات المانجو والموالح والرمان في محافظات القليوبية والبحيرة وبني سويف، وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالأمراض المتواجدة بها.

تدريب 70 طالبًا جامعيًا على علوم الزراعة

وفيما يتعلق بالنشاط الإرشادي للمعهد، أوضح «خليل» أنه تم تدريب طلاب الجامعات المصرية بعلوم زراعة بواقع 70 طالبًا، كما تم عقد دورة تدريبيه بعنوان: زراعة الأنسجة النباتية وإنتاج نباتات خالية من الأمراض في الفترة من 10 – 21 اكتوبر 2021، فضلا عن عقد دورة تدريبيه بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على أمراض النباتات من 24 – 29/10/2021.

فحص 373 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة

وأضاف أنه النشاط البحثي، أنه تم نشر 9 بحوث، وفيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي والخدمي، تم فحص 373 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد؛ لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 30 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الاشتراك في أعمال 8 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص 12 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص عينات موز ناتج زراعة الانسجه للتأكد من خلوها من الامراض الفيروسيه، وفحص 22 طردا يحتوي على تقاوي بذور مختلفة من الناحية المرضية.