مصرع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية بعد تغيبه لخمسة أيام

لقي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الإسماعيلية، مصرعه في حادث مروري أمس الأربعاء، بعد تغيبه عن منزله قرابة 9 أيام.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الشاب المتغيب ياسين عبد الحميد، إنه يبلغ من العمر 17 عاما، ومقيم بمركز القصاصين في الإسماعيلية، وتلقت أسرته اتصالا هاتفيا من إحدى مستشفيات القاهرة، تفيد وجوده في المستشفى، وأنه مصاب في حادث سير.

أسرة الشاب: ترك المنزل ولم نعثر عليه

وقال أحد أقاربه، إن «ياسين» غادر المنزل منذ حوالي 9 أيام، ولم ينجحوا في العثور عليه رغم البحث عنه في كافة مستشفيات الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بتغيبه.

وأضاف «عملنا نشرة ملصقات في كافة الأماكن، وتواصلنا مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دون الوصول إليه، إلى أن تلقينا اتصالا بوجوده في مستشفى السيدة زينب في القاهرة».

الشاب توفي متأثرا بالحادث في القاهرة

وتوفي الشاب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، متأثرا بحادث اصطدام سيارة به خلال تواجده في محافظة القاهرة، فيما أشارت مصادر مقربة من الأسرة أنه جاري إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان.

وقالت المصادر، إنهم توجهوا إلى مديرية أمن الإسماعيلية لاستلام وإنهاء بعض الأوراق للتوجه بها إلى مستشفى السيدة زينب في القاهرة لاستلام جثمانه.

وكان قد نشر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الشاب المتغيب منذ قرابة أسبوع، وكشفوا أنه يدعى ياسين عبد الحميد ياسين، ومقيم بمركز ومدينة القصاصين بشارع السكة الحديد، مطالبين من يعثر عليه الاتصال بأسرته.