ربيع: قناة السويس استوعبت 31 مليار طن بضائع حمولة صافية خلال 152 عاما

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تدشين 6 أنفاق تعمل لمدة 24 ساعة تحت القناة أدى إلى تقليل زمن الانتظار، إذ تمتلك القناة أيضا 5 كباري والمعديات وأكثر من وسيلة يمكن للسمثتمرين أن يختاروها، مشيرًا إلى أن القناة استوعبت 31 مليار طن حمولة صافية بضائع خلال 152 عاما، ولم تستفد مصر منها إلا الرسوم، لذلك جرى حفر قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى تدشين المنطقة الاقتصادية.

الانتهاء من تفاصيل اتفاقية قناة السويس

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس السيسي عمل قناة السويس الجديدة وجهز المستثمرين للعمل، وتم إنشاء المنطقة الاقتصادية للقناة، وتم الانتهاء من اتفاقية تدشين المنطقة الصناعية الروسية، وستشهد عددًا كبيرًا من الصناعات».

حمولات المراكب أصبحت ضخمة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس متكاملتان، فعندما يتم تشغيل الأرصفة والموانئ فإن هذا الأمر سيعود بالنفع عليهما، لافتًا إلى أن حمولات المراكب أصبحت ضخمة، فبعض السفن قد تستوعب 24 ألف حاوية تتبع عددًا كبيرًا من دول العالم: «وبالتالي هنبقى المركز، وهناخد رسوم على كل حاوية، وبالتالي الاستفادة متبادلة مع الهيئة الاقتصادية».

ازدواج القناة

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة قناة السويس، على أنه يجري العمل في ازدواج جزء من القناة لتوسيع المجرى الملاحي، بعد زيادة عدد السفن المارة ليصبح عمق قناة السويس 72 قدما للسماح بمرور السفن العملاقة، بمشاركة 7 حفارات في أعمال الحفر، ومن المقرر الانتهاء من ذلك خلال عامين.