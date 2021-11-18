«آية» عثرت على أموال وذهب ولم تعثر على صاحبها فاستثمرتها وأعادتها بالأرباح «فيديو»

حكاية أغرب من الخيال قد لا يصدقها عقل، لكنها في كل الأحول تؤكد أنّ الدنيا ما زالت بخير، حيث عثرت فتاة شابة على محفظة تُشبه علبة «المكياج»، وفوجئت باحتوائها على مبلغ مالي ضخم وأسورة ذهبية ثقيلة تزن حوالي 70 جراما، وبحثت كثيراً عن صاحب هذه الأشياء لكنها لم تجده.

لم تفكر الفتاة كثيرا، فقررت استثمار جزء صغير من تلك الأموال في بعض المشروعات الصغيرة، وحينما تحصلت على الأرباح بدأت تنفق نصف الأرباح في الأعمال الخيرية بنية «فك كرب صاحب الأموال»، واحتفظت بالجزء الباقي لحين الوصول لصاحبها، حتى توصلت له بعد 6 أشهر بالصدفة، فأعادت له أموالها إضافة إلى الأرباح.

مبلغ مالي وأسورة ذهبية وورقة

تروي آية حسين، ابنة قرية الونايسة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أنّها في يوم 18 مايو الماضي، وخلال سيرها في منطقة لطف الله بمدينة الفيوم، عثرت على محفظة بها مبلغ مالي كبير جداً موضوع في «أستك» ومكتوب عليه ورقة مدون عليها إجمالي المبلغ، فقررت البحث عن صاحب المال وسألت في المحال التجارية المتواجدة لكنها لم تجد صاحبها.

لم تفقد «آية» الأمل في العثور على صاحب هذه الأشياء، فنشرت في العديد من المجموعات والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنها لم تصل إليه.

استثمار وأرباح وتجارة مع الله

وإزاء هذا الموقف، لم تكن «آية» تعلم ماذا تفعل، فتحدثت مع والدتها وشقيقتها التوأم، وقررت في النهاية استثمار جزء من الأموال في بعض المشروعات الصغيرة التي تقوم بها، خاصة أنها تحقق أرباحا مالية، وفي نفس الوقت توفر فرص عمل للسيدات وربات البيوت، أبرزها تربية الدواجن.

وأكدت أنّها كلما حققت أرباحا كانت تقسمها إلى نصفين، نصف تضعه فوق أصل الأموال والنصف الآخر تتصدق به بنية فك الكرب لصاحب المال الذي فقده، موضحةً أنّ الأرباح كانت سريعة بصورة غير طبيعية، وأنّ الأموال حققت ما يقرب من 35 ألف جنيه خلال 6 أشهر، نصفها تبرعت به للمرضى ولشراء أدوية للمحتاجين والنصف الآخر كانت تضعه على أصل المال.

صدفة تُعيد الأمانة لصاحبها

وكشفت «آية» أنّ صدفة أوصلتها إلى صاحبة المال، حيث كانت تجلس مع صديقة لها، وفوجئت بصديقتها تعرفها على طبيبة كانت تتحدث عن ذهابها لمستشفى أبو الريش، وكانت تحمل أرباح الشهر الجديد لكنلم تتبرع بها بعد، ففكرت في أن تعطيها مالاً تتبرع به في المستشفى، وكتبت لها ورقة تعطيها لمن يحصل على المال ليدعو هذا الدعاء، وحينما قرأته الطبيبة وجدت مكتوب في الورقة «الدعاء بفك كرب صاحب الأموال التي فقدها في تاريخ 18 مايو»، فاستغربت الدكتورة منى الدعاء وسألتها عن سببه لتفهم منها القصة.

بكاء وأحضان ونهاية سعيدة

وأضافت «آية» أنّ الدكتورة «منى» استمعت منها إلى القصة كاملة، وكانت تبكي بشدة واحتضنتها وأخبرتها أنّها صاحبة تلك المحفظة، وأنّها كانت تمر بظروف سيئة مادية أو صحية أو أسرية، وأنّه بعد ضياع الأموال بشهر ونصف بدأت كل مشاكلها تتحسن بالتدريج، وشفيت من مرضها، بينما زوجها حصل على مبلغ مالي ضخم من صفقة مفاجئة، وشكرتها بشدة، بعدما أعطت مواصفات المحفظة ومحتوياتها بالكامل.

18 ألف جنيه أرباح على المبلغ

وأوضحت «آية» أنّها قررت إعادة المال والأسورة لها، ولكنها كانت ترفض استعادتها وتطلب منها الاستمرار في التبرع بها، إلا أنّها أصرت على إعادة ممتلكاتها لها، إضافة إلى 18 ألف جنيه أرباح احتفظت بها على مدار الثمانية أشهر.

وبسبب هذا الموقف، أصبحت «آية» حديث الصفحات والجروبات المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمحافظة الفيوم، خلال الساعات الأخيرة الماضية، لأمانتها وشهامتها.