3 ملفات هامة على طاولة «الأعلى للجامعات» الاثنين المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين المقبل، اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات، وبمشاركة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة حلوان.

يأتي ذلك لمناقشة عددًا من الموضوعات الهامة بشأن انتظام الدراسة، وماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، إضافة إلى متابعة موقف التطعيمات ضد فيروس كورونا، والعدد الإجمالي لمتلقي التطعيمات ضد المرض حتى الآن.

استعدادات المستشفيات الجامعية لسيناريوهات كورونا

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه بقاعة الفنون والعروض بجامعة حلوان، موقف امتحانات «الميدتيرم» بالجامعات، وكذلك نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية تحسبًا لأي سيناريوهات متعلقة بالوضع الوبائي في البلاد.

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

وتجدر الإشارة إلى أن ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021/2022، انطلق اليوم، بجميع كليات جامعة عين شمس، تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر راضي، الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة، ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد، القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية، ومحمد عبد المالك، القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية، والطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، والطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

وتفقد عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، أعمال سحب وتقديم الاستمارات التى بدأت منذ التاسعة صباحا، لمتابعة سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن انتخابات الاتحادات الطلابية، تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتًا إلى أن خوض هذه الانتخابات يعد تدريبًا وتهيئة للطلاب لخوض العمل العام وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم روح القيادة والخدمة العامة.

وأوضح أن الجامعة ممثلة في إدارة رعاية الشباب، ونظمت عددًا من معسكرات إعداد القادة للطلاب لتجهيزهم بشكل ملائم للمشاركة في العمل العام الجماعي بفاعلية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ مراحل الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة.