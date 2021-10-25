«الأعلى للجامعات» يكرّم رئيس جامعة حلوان السابق لجهوده المثمرة

كّرّمْ المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة، خلال فترة رئاستة لها.

إهداء درع «الأعلى للجامعات» لرئيس جامعة حلوان السابق

وقدم المجلس الأعلى للجامعات خالص الشكر والتقدير لنجم، متمنين له دوام التوفيق والنجاح، كما جرى إهداءه درع المجلس الأعلى للجامعات.

ووجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للجامعات على جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بجميع المحافظات، مؤكدًا أنّ قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة المقبلة، وكذلك جهود الجامعات في مبادرة «حياة كريمة»، وتنفيذ مشروع مودة.