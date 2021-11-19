للحوامل.. تعرفي على أسباب الولادة المبتسرة وكيفية الحماية منها

أوضحت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، كل ما يتعلق بالولادة المبتسرة للسيدات الحوامل، سواء الأسباب التي تؤدي إليها أو كيفية حماية أنفسهن منها من خلال الالتزام بالكشف والمتابعة الدورية خلال فترة الحمل في الوحدات الصحية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

في نقاط.. الأسباب الشائعة للولادة المبتسرة

حددت وزارة الصحة والسكان مختلف الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الولادة المبتسرة، والتي يأتي من أبرزها الآتي:

1 - الحمل المتعدد.

2 - حالات العدوى.

3 - الحالات المرضية أو الصحية المزمنة، أمثال الإصابة بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

4 - قد يكون السبب في الولادة المبتسرة هو سبب وراثي، لذلك في هذه الحالة يجب الاطمئنان على صحة الطفل من خلال الفحص ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

بالتفاصيل.. كيفية الحماية من الولادة المبتسرة

وقدمت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها على موقع «فيس بوك» العديد من النصائح إلى السيدات الحوامل من أجل الوقاية من الولادة المبتسرة، وهي كالتالي:

1 - يجب على السيدات الاعتناء بشكل جيد بصحتهن سواء قبل الحمل، أو خلال الحمل، أو بين الحمل والآخر.

2 - ينبغي على السيدات الاطمئنان على صحة الجنين قبل ولادته وذلك من خلال الكشف داخل العيادات الخاصبة بمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بكل من صحة الأم والجنين.

وزارة الصحة تكشف طريقة تفعيل طلب الحصول على لقاح كورونا

وفي سياق آخر، ورداً على أسئلة الكثير من المواطنين على الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك» حول كيفية إعادة تفعيل رقم طلب الحصول على لقاح كورونا، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تفعيله بعد الضغط على هذا الرابط، ثم استخدام رقم الطلب، كما أنه يوم خط ساخن هو: 15335 من أجل الرد على مختلف المعلومات والاستفسار عن اللقاح.