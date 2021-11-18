كاميلا باركر زوجة الأمير تشارلز تزور عزبة خير الله «صور»

زارت كاميلا باركر، دوقة كورنوال، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عزبة خير الله، اليوم الخميس، لتفقد إحدى المبادرات المجتمعية التي تهدف لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا، والمقامة تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني، إذ تضطلع بتمكين النساء ودعم الشباب.

واستقبل عدد من الأهالي ومن بينهم الأطفال، الدوقة كاميلا، وحيوها ثم صعدت إلى أحد الأسطح واستمعت إلى شرح بشأن ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن، طرق يدعمن بها أنفسهن.

كما استمعت إلى تجارب بعض الشباب وجهودهم الخاصة بتشجيع حماية الطبيعة، مثل إعادة استعمال وتدوير الأدوات وزراعة الأسطح، للحد من تأثير الانبعاثات الكربونية، وهو جزء من برنامج التواصل المناخي، الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني حول العالم.

كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، استقبلا اليوم بقصر الاتحادية، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول.

ورحب رئيس الجمهورية بولي العهد البريطاني خلال زيارته لمصر، وطلب نقل تحياته إلى الملكة إليزابيث، بينما أعرب عن التطلع إلى أن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، آخذًا في الاعتبار ما تمثله دائما الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا.