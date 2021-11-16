افتتاح طريق الكباش بالأقصر 25 نوفمبر.. وانتهاء 99% من تجهيزات الاحتفالية العالمية

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنَّه تقرر أنَّ يكون يوم 25 نوفمبر الجاري موعدًا لاحتفالية الأقصر المعروفة إعلاميًا بـ«احتفالية افتتاح طريق الكباش»، لافتًا إلى أنَّ الوزارة بدأت في دعوة السفراء الأجانب الموجودين بمصر فضلًا عن الشخصيات العالمية الذين سيتمّ دعوتهم لحضور تلك الاحتفالية، وفقا لهذا الموعد، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من 99% من التجهيزات الخاصة بالاحتفالية فضلًا عن أعمال تطوير طريق الكباش ومعبد الكرنك ووضع كل اللافتات الاسترشادية على جانبي الطريق.

التروّيج السياحي للأقصر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ الاحتفالية تستهدف التروّيج السياحي للأقصر ووضع المدينة على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية على مستوى العالم، متوقعًا أنَّ تكون الاحتفالية مبهرة ومختلفة عن احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط في أبريل الماضي، منوهًا إلى أنَّ احتفالية الأقصر ستشمل عروض فنية ويشارك بها أصحاب والمراكب الشراعية، إضافة إلى شباب الأقصر العاملين بالقطاع السياحي.

كان محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أكّد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنَّ افتتاح طريق الكباش سيحوّل محافظة الأقصر إلى متحف أثرى مفتوح، وهو ما يرفع أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية إلى أكثر من 30% من الأعداد المتوقع زيارتهم لها خلال العام الأول من افتتاح الطريق، موضحًا أنَّ حفل افتتاح طريق الكباش سيتمّ نقله على الهواء مباشرة لجميع دول العالم، ليكون وسيلة دعائية للسياحة الثقافية والأثرية بالصعيد، ويبعث رسالة للجميع أن مصر الحديثة قادرة على إبهار العالم مثلما أبهرتهم قديمًا.