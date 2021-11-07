محافظ الأقصر يتفقد اللمسات النهائية لتطوير طريق الكباش
كتب:
أماني خيري
03:23 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
محافظ الأقصر في جولة ليلية
أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة ميدانية تابع خلالها اللمسات النهائية لأعمال تطوير الطرق والمسارات السياحية بمدينة الأقصر؛ استعدادًا لاحتفالية إعادة إحياء طريق الكباش قري.
وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال التجميل والتزيين المستمرة لطرق وشوارع مدينة الأقصر، موجهًا بتكثيف أعمال التشجير والدهانات وتركيب بلاط الانترلوك وزرع حدائق في المناطق الفارغة على جانبي الطريق، كما تابع أعمال التطوير على الطريق السياحي.
ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير للشوارع الرئيسية والفرعية وطلاء الواجهات؛ بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق للمدينة، معربًا عن تقديره لكافة الجهات المشاركة في أعمال التطوير وللأهالي والمواطنين؛ لتعاونهم في أعمال التجميل والتزيين، التي تهدف لإظهار الأقصر بشكل مميز يتناسب مع حضارتها وتاريخها.
محافظ الأقصر يتفقد طريق المطار
وتفقد محافظ الأقصر، أيضًا طريق المطار موجهًا بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.
واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس أسعد مصطفي والشركات المنفذة لأعمال التطوير، مطالبًا بضرورة تطبيق الهوية البصرية في كافة أعمال التطوير والتجميل، التي تتم بالأقصر حتى تظهر في ثوبها الجديد استعدادا لاحتفالية طريق الكباش الكبرى.