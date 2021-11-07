محافظ الأقصر يتفقد اللمسات النهائية لتطوير طريق الكباش

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة ميدانية تابع خلالها اللمسات النهائية لأعمال تطوير الطرق والمسارات السياحية بمدينة الأقصر؛ استعدادًا لاحتفالية إعادة إحياء طريق الكباش قري.

وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال التجميل والتزيين المستمرة لطرق وشوارع مدينة الأقصر، موجهًا بتكثيف أعمال التشجير والدهانات وتركيب بلاط الانترلوك وزرع حدائق في المناطق الفارغة على جانبي الطريق، كما تابع أعمال التطوير على الطريق السياحي.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير للشوارع الرئيسية والفرعية وطلاء الواجهات؛ بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق للمدينة، معربًا عن تقديره لكافة الجهات المشاركة في أعمال التطوير وللأهالي والمواطنين؛ لتعاونهم في أعمال التجميل والتزيين، التي تهدف لإظهار الأقصر بشكل مميز يتناسب مع حضارتها وتاريخها.

محافظ الأقصر يتفقد طريق المطار

وتفقد محافظ الأقصر، أيضًا طريق المطار موجهًا بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بجوانب الترع والمصارف المتوازية مع طريق المطار والمتعامدة عليه.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس أسعد مصطفي والشركات المنفذة لأعمال التطوير، مطالبًا بضرورة تطبيق الهوية البصرية في كافة أعمال التطوير والتجميل، التي تتم بالأقصر حتى تظهر في ثوبها الجديد استعدادا لاحتفالية طريق الكباش الكبرى.