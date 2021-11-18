الري: أمطار غزيرة على الدلتا السبت المقبل.. خذوا حذركم

توقع مركز التنبؤ بالطقس التابع لمركز بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتقل شدتها كلما اتجهنا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة وتكون خفيفة على شمال الصعيد، موضحًا أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحري وخليج السويس اليوم الخميس.

توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

أما يوم الجمعة فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وقد تصل إلى متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، كما طالب المركز بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة الشدة على السواحل الشمالية.

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

سدود أسوان والبحر الأحمر والأقصر خففت من الآثار التدميرية للسيول

أكدت أن السدود المقامة في محافظات أسوان والبحر الأحمر والأقصر قامت بتحقيق الحماية من الآثار التدميرية للسيول وشحن المياه تحت سطح الأرض وبدون الإضرار بجسم السدود الأمر الذي أدى لتخفيف حدة الآثار التدميرية لهذه السيول وهو الغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله هذه الأنواع من السدود وهو الحماية وليس تخزين المياه، مؤكدة على أهمية هذه السدود في تخفيف حدة السيول الشديدة التي ضربت تلك المحافظات، وأنه في حال عدم وجودها لكانت آثار هذه السيول كارثية وكانت ستؤدى لتدمير منازل المواطنين بشكل كامل.