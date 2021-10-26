8 تصريحات لـ«بيج رامي»: فضلت أقول يا بركة دعاكي يا أمي ومصر أحسن بلد

حل بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» ضيفًا للمرة الثانية على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» ليحكي تفاصيل حصوله على لقب «مستر أولمبيا» للمرة الثانية على التوالي.

أبرز ما ذكره «بيج رامي» مع «صاحبة السعادة» نرصده لكم كما يلي:

1- لعبة كمال الأجسام نقدر نطورها في مصر لما نحط للعبة دي قدام مردود مادي ليها لأن لو ليها مردود مادي هشجع ابني إنه يلعبها.

2- مستنين يكون فيه دعم مش من الدولة لكن من الرعاة ورجال الأعمال اللي بيستفيدوا جدًا، واللي بره مش أذكى من اللي جوة لأن رجال الأعمال اللي برة بيقدموا رعاية للرياضة دي وعارفين مردودها.

3- فيه حدث لأول مرة على أرض مصر هنظمه هنا، عاملين بطولة «كوكسوا بروفيشنال» وهيشارك فيه كل الأبطال البروفيشنال وفي نهاية الشهر ده هعلن عن الحدث.

4- الحمد لله فرق نقاط التحكيم كان كبير السنة دي والسنة اللي فاتت.

5- لحظة إعلان النتيجة كنت بقرأ قرآن وكان عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله فضل ربنا.

6- أمي قالت لي لما تبقى في موقف صعب قول يا بركة دعا الوالدين وفضلت أقول يا بركة دعاكي يا أمي، وأفضل أقول الكلام ده وأنا مصدق والحمد لله وكلمت أمي قبل ما أطلع الستيدج على طول وقولت لها ادعي لي بقا أنا طالع.

7- الواحد عنده أسف كبير إنه مش قادر يبوس ايد كل واحد سايب بيته وشغله عشان يقول سلام عليكم من بعيد والمصريين جمال جدا من جوة.

8- أقسم بالله احنا أحسن بلد في الدنيا وأنا بقولها وأنا مصدق جدا واحنا أجمل شعب في الدنيا.