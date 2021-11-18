وزة مطرية: أنا معتزل الغناء منذ 8 سنوات.. معرفش هيمنعوني إزاي؟

علق وزة مطرية، أحد الأسماء المدرجة في قائمة الممنوعين من الغناء التي أصدرتها نقابة المهن الموسيقية، أمس، قائلا: إنه مبتعد تمامًا عن الغناء منذ ما يقرب من 8 سنوات، ولا يفكر مرة أخرى في العودة إلى المهرجانات والغناء.

وزة مطرية: أنا سايب المجال من 8 سنوات

وقال وزة مطرية في تصريحات لـ«الوطن»: «الغريب في الموضوع، إن اللي بيكتب الأسامي وبيكتب القرارات الموجودة في القايمة دي، أكيد مش واخد باله من حاجات كتير لأن فيه ناس كتيرة مبتغنيش، زي عمر حاحا الموزع، وشكل مش بيغني، وأنا سايب المجال بقالي أكثر من 8 سنين».

وزة مطرية: الحمدلله إني سبت المهرجانات

أما عن رأيه في قرار النقابة الموسيقين أوضح «مطرية» أنه مؤيد إلى حد ما منع تداول الأغاني الهابطة، لأن مجال الغناء الشعبي والمهرجانات، يحوي العديد من التجاوزات التي تحتاج إلى رقابة وتقنين قائلًا: «مافيش حد حاكم مجال المهرجانات و لا يوجد رقابة عليه، حتى لو منعوهم من الغناء والحفلات مش هيقدروا يمنعوهم من اليوتيوب».

واستكمل حديثه: «كل مرة بيتم تداول اسمي داخل قائمة الممنوعين، وأنا لا أتشرف إني كنت في المجال دا قديمًا، وبحمد ربنا أني سبته وبعدت عنه»، كما عبر عن حبه لسماع أغنيات المطرب «مسلم» لأن صوته حلو، نافيًا احتوائها على أي تجاوزات.

نقابة الموسيقين تمنع 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرار أمس بوقف 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء والعمل وإقامة الحفلات، وجاء من أبرز تلك الأسماء حمو بيكا، وحسن شاكوش، بالإضافة إلى الممثل حسن أبو الروس بعد أغنيته «فلتت مني» مع الفنانة دينا الشربيني.