مؤدو المهرجانات يرفضون قرار هاني شاكر: «قطع أكل عيشنا ولازم يحتوينا»

أثار قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مؤديًا للمهرجانات الشعبية من الغناء، جدلا واسعًا، حيث أعرب عدد منهم، عن عدم رضاهم عن القرار، خاصة أن الغناء مهنتهم الوحيدة التي يتكسبون الرزق منها، وأكد بعضهم على امتثاله للقرار، بينما أكد بعضهم أنه مستمر في تقديم محتواه عبر صفحته على «فيس بوك».

حسن شاكوش

وقال حسن شاكوش، تعليقا على قرار منعه من الغناء، إنه لن يغني مرة أخرى، وما زال يحترم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء، مشيرًا خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يتقبل كلام نقيب المهن الموسيقية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يستطيع العمل في أي مهنة بخلاف الغناء «ماليش شغلانة تانية وده أكل عيشي والفن اللي بقدمه لجمهوري الملايين بتسمعه».

وأوضح أنه أنهى أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي «مشكلتي أنا ورضا راحت لحالها ورضا نزل الشغل»، مؤكدا أنه يقدم حفلات خارج مصر، مثل الإمارات وتونس، كما أنه متعاقد على حفلات أخرى.

وأضاف: «عايز أرجع أشتغل في بلدي ومينفعش أبقى موقوف في بلدي، وأشتغل برة مصر، ولما أكون موقوف في شغلي الأساسي، الواحد مالوش نفس إنه يعمل أغاني، بس الفترة دي بسجل أغاني أنزلها الفترة الجاية، وأنا مش هقعد في البيت يعني، ولا بسجل أغاني ولا بنزل شغل».

مسلم: القرار ظلم الجميع

من جهته، صرح المطرب ومؤدي المهرجانات «مسلم»، بأنه غنى تترات مثل تتر مسلسل «موسى» وفيلم «ماكو»، كما أنه مغنى في «الأوبرا» منذ أن كان في الثامنة من عمره.

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»: «لم أنطق بأي لفظ خارج، وأغنية خطر مع حودة بندق حققت نجاحا كبيرًا، والقرار الأخير ظلم الجميع ووضعهم في سلة واحدة، وكان نفسى ما تحطش في حتة مطرب مهرجانات».

وتابع: «أقسم بالله مش باخد حاجة من أغاني المهرجانات، أنا مش باخد حاجة من الأغاني على «يوتيوب»، واللي بياخد الأرباح شركة الإنتاج، الفلوس اللي بتجيلي من الأفراح والحفلات».

حمو بيكا: خدونا تحت باطكم

أما حمو بيكا، فقال إنه مديون ومطالب بسداد بعض الالتزامات المادية، موجها رسالة لمسؤولي نقابة المهن الموسيقية: «خدونا تحت باطكم»، وذلك في بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

وأضاف: «أنا مش مطرب وصوتي مش كروان، بس عاجب الناس وبيحبوا يسمعوني، وفيه ناس أصواتها جميلة بس معندهمش حظ، والمحظوظ ربنا يكتب النجاح له، لازم نشتغل الحاجة اللي بنحبها علشان نسدد اللي علينا، ولازم الفنان هاني شاكر يساعدنا ويحتوينا ويعاملنا كولاده بالضبط».

وأكد أن هذا القرار «ميرضيش ربنا»، مفسرًا ذلك بأن أعضاء فرقته سيتضررون من هذا القرار وأسرهم، لأنهم يتكسبون رزقهم من الحفلات، وشدد على أنه ضاق من كثرة شكواه تجاه ما أسماه بـ«الظلم» الواقع عليه وعلي كل مؤدي المهرجانات الموقوفين من النقابة.

وقال: «أنا فرحان وسعيد، وقرار وقفي صادر منذ خمس سنوات تقريبا، وتعبت من الحديث مرارا وتكرارا عن هذه الأزمة، وسبق وحُررت محاضر كثيرة ضدي، ولكن قرار وقفي لا يقتصر عليّ فقط، وإنما يشمل كل العاملين معي اللي فاتحين بيوت كتير».

عادل شكل: أنا بتاع كوميديا

وأعلن عادل شكل، رفضه قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ حيث نشر صورة له وهو يضع «رجل على رجل»، وأخرى لنقيب المهن الموسيقية، وقال: «أنا المحتوى بتاعي بعمل فيديوهات كوميدية، الحمد لله بيتجيب أعلى مشاهدات، وده رزق من عند الله، فلماذا تم وقفي».

وأضاف شكل: «أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقوفين شكله معندوش صفحة على الفيس، عشان يعرف مين اللي المحتوى بتاعه فيديوهات، ومين اللي المحتوى بتاعه أغاني»، مشددًا على أنه سيستمر في تقديم المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.