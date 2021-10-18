حسن أبو الروس: «التريند هو اللي بيجري ورايا» (فيديو)

علق الفنان حسن أبو الروس على الانتقادات التي وجهت له وتتضمن السعي وراء تصدر «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعي بتصرفاته وأزيائه الغريبة، قائلا: «بالعكس.. التريند هو اللي بيجري ورايا»، وأكد أنه لا يهتم بالانتقادات السلبية ويضع تركيزه الأكبر واهتمامه على عمله فقط، ويحترم الآراء طالما بطريقة محترمة ودون إساءة.

وأوضح حسن أبو الروس، في بث مباشر على الحساب الرسمي لـ«الوطن»، على موقع «فيسبوك»، على هامش مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، أن اهتمامه بالأزياء الغريبة جزء من شخصيته وليس سعيا وراء لفت الأنظار كما يردد البعض.

«أبو الروس»: احترم الاختلاف والتعبير عن الرأي بأدب

حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة السينمائي

وأثار الفنان حسن أبو الروس الجدل أكثر من مرة مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أطلق أغنية مع الفنانة دينا الشربيني بعنوان «فلتت مني»، وحقتت نسب مشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب»، وظهر فيها بأزياء غريبة تسببت في توجيه انتقادات لاذعة له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي أول أيام المهرجان اقتحم «أبو الروس» ندوة تكريم الفنان أحمد السقا وسط حديثه، ما دفع السقا إلى سؤال الصحفيين عن مدى معرفتهم به «عرفين حسن؟»، ثم طلب منه أن يعرف نفسه للصحفيين والإعلاميين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي.

وفي اليوم الرابع، اختار «أبو الروس» إطلاله غريبة للسير على السجادة الحمراء للعرض الخاص بفيلم «ريش»، مساء أمس، وهو الأمر الذى أدى إلى تعرضه لسيل من الانتقادات، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: «فرهدة حسن أبو الروس دي نفسي تمر بسرعة ونتجاوزها، وأخشى ما أخشاه تترعرع في وادينا الطيب أكتر، ويبقى نمبر تووو ولا حاجة».