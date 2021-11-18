قصة ذبح عامل سوبر ماركت بالسلام: القاتل طلب كيلو لانشون وغدر بالضحية «فيديو»

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشر والنصف ظهرًا، بينما يتجول شاب حول سوبر ماركت أولاد أبو شامة، الكائن بمنطقة السلام بالقاهرة، في ذات الوقت الذي يقف فيه عامل أربعيني داخل المحل، ومعروفُ عن أنه قدِم من قريتهم بمحافظة بني سويف، منذ حوالى خمسة أشهر لأجل لقمة العيش.

مشهد الغدر بدأ عندما دخل الشاب للمحل وطلب من العامل كيلو لانشون، وبمجرد دخوله لتجهيز الطلب من داخل الثلاجة الموجودة بنهاية المحل، جاء الآخر خلفه مستلًا السكين وذبحه ليسقط المجني عليه أرضًا بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، ليقوم المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل المحل ويفر هاربًا.

لم يمر سوى ساعات قليلة على الجريمة، حتى تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

والتقطت «الوطن» بثًا مباشرًا من مسرح الجريمة، حيث روى شاهد عيان كواليس اللحظات الأخيرة على جريمة مقتل عامل السوبر ماركت.

شاهد عيان

يقول «محمود.م» شاهد عيان على واقعة مقتل عامل ذبحًا داخل محل سوبر ماركت: «صاحب السوبر ماركت الذى يعمل به المجني عليه، كان قد استأجره منذ حوالى 5 شهور، ومنذ اليوم الأول جاء المجني عليه للعمل داخل المحل، ولم يكن له أي خلافات مع أحد بالمنطقة، وكان محترم خلوقًا في نفسه ولم يحتك بأحد».

تفاصيل الجريمة

أما عن تفاصيل ما حدث فى يوم الواقعة، فأوضح أن إحدى الزبائن هي من كشفت الواقعة، حينما جاءت للشراء من السوبر ماركت ولكنها لم تجد أحد داخل المحل، ووصف ذلك بقوله: «الزبونة دخلت محدش موجود وقالت للجار لو سمحت محدش موجود هنا، ودخل بنفسه يشوف، كان فيه ولد نايم شغال معاه فى المحل، صحاه، وقاله يا ابني انتوا سايبين المحل من غير حد والزباين واقفة، والولد قام يشوف زميله لقاه ورا الثلاجة مضروب بطعنة فى رقبته».

المتهم يقطن بالمنطقة منذ 3 شهور

ويضيف: «طلعوا بره المحل وكلنا دخلنا لقينا المرحوم مرمى ورا الثلاجة فى الأرض، وكان ميت وأبلغنا الشرطة وقدموا من قسم السلام أول ورصدوا الكاميرات إلى أن ظهر بها المتهم، والمتهم محدش يعرفه وبيقولوا انه جديد فى المنطقة من 3 شهور».

بلاغ قتل

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام من الأهالي، يفيد مقتل عامل في سوبر ماركت، وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثة «إبراهيم محمد محمد» في العقد الخامس من العمر، وبه جرح ذبحي بالرقبة، وتبيّن أن المتهم سرق مبلغ مالي بعد تنفيذ جريمته، وتم ضبطه.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بالدفن.