«الرقابة الصحية» تبحث موقف استراتيجية الجودة بمنظومة التأمين الشامل

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن وضع تصور مشترك لأسس استراتيجية وطنية لجودة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خُطوة أساسية لنجاح المنظومة وترجمة واقعية لمستهدفات خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ولما نص عليه الدستور من حصول جميع المصريين على تأمين صحي شامل، طبقا لأعلى مستويات الجودة والسلامة العالمية، مشيدا بالخطوات التنسيقية التي تمت في هذا الإطار، منذ إطلاق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمبادرتها، التي تبلورت في الإعلان الصادر عن مؤتمر «نحو استراتيجية الجودة والسلامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل: رؤى وآفاق» الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في بداية العام الحالي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة الموقف التنفيذي في إعداد «الاستراتيجية الوطنية لجودة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل»، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في الاجتماع

واستعرض الاجتماع، الخطوات التنفيذية التي قام بها فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار إعداد استراتيجية الجودة ونتائج الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الطرفين، وذلك بمشاركة ممثلي كافة الجهات والقطاعات بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة الدواء المصرية، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، هيئة الإمداد والتمويل والشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية، الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع الدكتور بروس أجينز، خبير الخطط الاستراتيجية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور جاسر جاد الكريم، منسق منظمة الصحة العالمية بمصر، نيابة عن الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور منذر لطيف، ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة غادة يونس، ممثل هيئة الدواء المصرية، وكل من الدكتور أمل سمير، والدكتور مريم الدبيكي، عن هيئة الشراء الموحد، والدكتور أماني أبو الفتوح، ممثلة عن نقابة الصيادلة، والدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة.

توحيد كافة المبادرات والأنشطة والفاعليات في مجال جودة الرعاية الصحية

وتمثل تلك الاستراتيجية الوطنية، حجر الأساس لتوحيد كافة المبادرات والأنشطة والفعاليات في مجال جودة الرعاية الصحية تحت مظلة منظمة ومنهجية ثابتة؛ بما يضمن توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، وبما يضمن التحسين المستمر لها على كافة مستويات الخدمة، وفقا للمعايير والأدلة الاسترشادية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.