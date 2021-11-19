حظك اليوم برج الحوت الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت ليس من السهل خداعه، كما أنه محب للعائلة والاستمتاع بالأجواء الدافئة وسط أفرادها، ولدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، والقدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

خسوف القمر في منزل العلاقات، يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بالسعادة وبقضاء أوقات حلوة، وتحسن التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.