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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:07 ص | الخميس 18 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

حب العائلة والاستمتاع بالأجواء الدافئة وسط أفرادها، يعد أهم صفات برج الحوت، كما أن لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، والقدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تستطيع أن تحقق مكاسب وتنتهز الفرص، كما أن المريخ وعطارد يمدانك بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر بمنزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.

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