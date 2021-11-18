«المصرية للمؤتمرات»: مصر تقدم صناعات متنوعة بمعرض التجارة الأفريقية

كشفت مي عسل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن تفاصيل معرض التجارة البينية الأفريقية، قائلة إن الهدف من المعرض زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما تستهدف مصر أيضًا جذب الاستثمارات المُرضية للقارة الأفريقية، ولذلك أقيم هذا المعرض، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

الجناح المصري يمتاز بتنوع كبير

وأضافت «عسل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنَّ الجناح المصري في معرض التجارة البينية الأفريقية يمتاز بتنوع كبير للغاية، ويمتد على مساحة كبيرة للغاية، ويُعد من أكبر الأجنحة في المعرض، إذ إنه مقام على مساحة 182 مترا، وتشترك في المعرض 24 دولة.

المعرض يتكون من 43 جناحا

وأوضحت أن معرض التجارة البينية الأفريقية، يتكون من 21 قسما متنوعا، لكن يحتوي المعرض على 43 جناحا، عبارة عن 41 شركة، لافتة إلى أن الشركات الموجودة تبرز تنوع المنتج المصري والصناعات المصرية.

الاتفاقيات الدولية تتيح لمصر مزايا تقديرية

وأكدت أن الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر بكل التكتلات الأفريقية الموجودة، مثل الكوميسا أو الاتفاقية القارية، تتيح مزايا تقديرية للمنتج المصري، لافتة إلى أن المعرض يهدف لتنوع الصناعة المصرية، وشاركت فيه كل المجالس التصديرية والغرف الصناعية واتحادات الصناعات.

الصناعات المصرية تقدم تنوعا كبيرا في المعرض

ولفتت إلى أن هناك تنوعا كبيرا في الصناعات المصرية، سواء الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والطبية والملابس الجاهزة والأسمدة داخل معرض التجارة البينية الأفريقية، كما يوجد صناعات في الاقتصاد الإبداعي.

وافتتح المعرض رئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل راما بوزا، بحضور رؤساء 13 دولة أفريقية، وضم وفد مصر المشارك في مراسم افتتاح المعرض أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، والمستشار تجاري راجي عدلي، رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب أفريقيا.