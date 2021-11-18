«الوزراء»: مصر الثانية أفريقيا في مؤشر الطاقة العالمي 2021 (جراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديوجرافيك جديدًا يرصد خلاله ترتيب مصر في مؤشر الطاقة العالمي 2021 والصادر عن مجلس الطاقة العالمي، والذي يعد بمثابة تأكيد جديد على جهود مصر الإيجابية في مكافحة تغير المناخ، بتقدم ترتيبها الملحوظ لتأتي في المركز 54 عالميًّا من بين 101 دولة والثاني أفريقيًّا، مقارنةً بالترتيب 78 عالميًّا في 2020 من بين 108 دول، والثامن أفريقيًّا.

وبحسب بيان، تقوم منهجية المؤشر على مقارنة ترتيب أنظمة الطاقة عالميًّا وتقييم أداء نظام الطاقة فيها، ما يعكس التوازن والمتانة في أبعاده الثلاثة؛ وهي: أمن الطاقة وعدالة توزيع الطاقة واستدامة الطاقة، ولكلٍّ منها وزن نسبي، وتُشكّل مجتمعةً مجموعة نقاط من (صفر: 100)؛ حيث إن 100 تعني الأفضل أداءً والعكس صحيح.