محافظ أسوان: حصرنا أضرار السيول ونبدأ بناء المنازل بعيدا عن المخرات

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن الحصر المبدئي الذي أجرته المحافظة بعد الأضرار التي تعرضت بعض المناطق جراء الأمطار والسيول.

وقال محافظ أسوان، إن 182 منزلًا تضرروا من موجة الطقس السيئ خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن هذه المنازل كانت مبنية بالقرب من مخرات السيول، حسبما قال في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة».

ولفت إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، ستقوم ببناء باقي المنازل الكائنة خارج مخرات السيول وتضررت، معلقًا: «الحاجة اللي مش هنعملها أبدا أننا نعيد البناء على مخرات السيول».

الأبنية المنهارة كانت من الطوب اللبن

وأضاف «عطية»، أن المنازل التي جرى بنائها بالطوب اللبن هي التي تضررت جراء السيول، أما وبالنسبة للمباني المبنية بالطوب الأحمر أو الأبيض فلم تتأثر جراء ذلك السيل، فقال: «ولا بيت حصله انهيار إلا البيوت المبنية بالطوب اللبن، وده وارد يحصل في أي وقت ومكان نتيجة الأمطار الشديدة».

حصر أضرار السيول بأسوان

وأوضح أن محافظة أسوان لم تشهد سقوط تلك الكمية من الأمطار منذ 11 عامًا مضت، حيث تدخلت الوزارات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، من أجل بدء الحصر الفعلي للمتضررين جراء تلك الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، وعلق: «الحصر الفعلي والعمل والتنفيذ بدؤوا اعتبارا من اليوم، وحصل التشوين للمعدات وبدأنا العمل الفعلي».

وأكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة لديها 504 وحدة سكنية تابعين للإسكان الاجتماعي وبهم كل ما تحتاجه الأسرة من مفروشات وأجهزة منزلية، وعقّب: «سكنا 8 أسر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وباقي الأسر اللي عندها الرغبة حاولنا نتكلم معاهم أنهم يتواجدوا في تلك المساكن الخاصة بالإسكان الاجتماعي».

وتابع محافظ أسوان: «أهالي أسوان بسطاء ومتعودين يعيشوا في بيت مكون من الحوش و2 غرفة وحمام، وليهم طبيعة خاصة وبنحترم ده تماما، وأحنا معاهم في أي حاجة يطلبوها، ودي توجيهات رئيس مجلس الوزراء».

وفنّد: «التعويضات هي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، ومحدده القيم المالية اللي بتيجي من كذا مصدر، وده بيتم بالتنسيق مع كافة الجهات اللي بتقدم الدعم المالي على أساس أنه ميروحش مبالغ مالية أزيد أو أقل مما يستحقه الأخر».