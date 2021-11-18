الأرصاد: موجة الطقس السيئ انتهت ولن تمتد للقاهرة أو السواحل الشمالية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات جنوب البلاد شهدت حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، إذ سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق مثل أسوان والأقصر وقنا، وبعض مدن محافظة البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين وسفاجا والقصير ومرسى علم.

الطقس مستقر على جنوب البلاد

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على شاشة extra news، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية استمرت في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من الجمعة الماضي حتى السبت، لكن تحسنت الأحوال الجوية هناك بداية من الأحد حتى اليوم.

وأشارت إلى أن الطقس مستقر تمامًا على المناطق الجنوبية خلال هذه الفترة، وفي الأيام المقبلة أيضًا، إذ تشهد درجات الحرارة اعتدالا بشكل كبير، وفي المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الطقس في جنوب البلاد مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف أثناء فترات الليل، كما أن الرياح معتدلة تماما والأجواء مستقرة على المناطق الجنوبية.

وأوضحت أن موجة الطقس السيئ التي أثرت على المحافظات الجنوبية انتهت تماما السبت الماضي، واستقرت الأحوال الجوية بداية من الأحد، ولن تمتد للقاهرة أو السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن الطقس السيئ الذي شهدته محافظات الصعيد يرجع سببه لتعرضها لمنخفض السودان الموسمي الذي يمتد من السودان، ويتأثر برياح جنوبية شرقية تمر على البحر الأحمر، وتحمل كميات مرتفعة من بخار الماء ما أدى لتساقط الأمطار، وتسببت في السيول بمدن البحر الأحمر ومحافظات الجنوب.

هذه المناطق تشهد أمطارًا اليوم

وبالنسبة للمناطق الساحلية، قالت إنها شهدت اليوم وأمس أمطارًا على مناطق بالسواحل الشمالية، وتعرضت أمس محافظات الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد لأمطار مختلفة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة الشدة خاصة دمياط وبورسعيد، لافتة إلى أن بعض المناطق تشهد اليوم أمطاراً ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتحديدا في مدن العريش ووسط سيناء.

وأكدت أن الطقس مستقر تماما بشكل عام على مدار اليوم، إذ إنه معتدل خلال ساعات النهار، ولطيف في ساعات الليل الأولى، ومائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.