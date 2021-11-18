تويوتا تطلق السيارة «بيلتا» في السوق بتسعير مفاجئ

يشهد سوق السيارات، إطلاق العديد من موديلات السيارات الجديدة خلال الآونة الأخيرة من مختلف المصنعين، سواء كانت أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية.

ومن أبرز تلك العلامات التي أطلقت سيارة جديدة في السوق المصري، شركة تويوتا اليابانية، إذ أعلنت اليوم، عن إطلاق سيارتها الجديدة تويوتا «بيلتا»، وهي تنتمي لفئة السيارت السيدان في أسعار الفئات المتوسطة.

أسعار السيارة تويوتا بيلتا

ومن ضمن المفاجآت التي أعلنتها الشركة، هو تسعير السيارة في السوق حيث توقع العديد من متابعين السيارات، أن السيارة سيتم تقديمها بأسعار مرتفعة، وأنها لن تتمكن من الدخول في المنافسة مع السيارات الأخرى.

وأعلنت الشركة، أن السيارة سيجري تقديمها بفئتن، الفئة الأولى بسعر 235 ألف جينه، والفئة الثانية بسعر 275 ألف جنيه.

مواصفات تويوتا «بيلتا» في السوق

سيتم تقديم السيارة في السوثق المصريبمحرك 1500 سي سي، تصل قوته إلى 105 أحصنة.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية.

والمحرك متصل بناقل حركة مزود بـ4 سرعات أوتوماتيكي، وسياتم توفيها بنسخة مانيوال مزودة بـ5 سرعات.

وتعتمد السيارة "بيلتا" على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 495 لتر، وسعة خزان الوقود 42 لتر.

وتأتي السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية.

كما تأتي السيارة بشاشة تعمل بنظام اللمس المتعدد، ويبلغ حجمها 7 إنش، والسيارة أيضاً مزودة بخمسة مقاعد، ومزودة بنظام التحكم عن بُعد، والثبات على الطرق السريعة.