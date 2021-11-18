شاب يقتل خاله في حلوان: كثير المشاكل مع السكان ولا يحبه أحد «فيديو»

لم يجد «مصطفى.ح» صاحب الـ34 عامًا من عمره، الذي يعمل بمهنة اللحام، حلًا في المشاجرات التي يفتعلها خاله مع السكان وأهالي المنطقة، سوى إنهاء حياته عندما قرر إطلاق 3 رصاصات من سلاح ناري خرطوش، سكنت في قلبه وأودت بحياته وسقط قتيلاً في الحال.

في دقائق معدودة سمع سكان منشية جمال عبد الناصر التابعة لمدينة حلوان، صوت إطلاق النار، بالمنزل الذي كان يقطن فيه الجاني والمجني عليه، وسرعان ما تواجد الكثير بمسرح الواقعة، ووجدوا «أبوعبده» الرجل السبيعيني ملقيًا على الأرض غارقًا في دمائه وسط حالة من الذهول، وقتها انفعل الحاضرون في صوت واحد: «الراجل هيموت حد يبلغ الإسعاف سريعًا يا جماعة».

ما إن علمت «الوطن» بالواقعة، حتى انتقلت إلى مسرح الجريمة لكشف أسبابها والوقوف على ملابساتها، بعد أن تداول أصدقاء المتهم هاشتاج بموقع التواصل الاجتماعي بحسن سلوك المتهم.

وصلات أمانة سر الواقعة

في البداية يقول «أحمد إبراهيم»، أحد جيران المجني عليه والمتهم: «المتهم محترم جدًا وخاله ده معروف في الشارع انه بيقعد قدام البيت ويرازي فى خلق الله، وعنده بيت مسكنه بالإيجار والسكان منهم ناس اتعسرت فى دفع فلوس المياه والكهرباء والغاز، والمجني عليه ليس لديه أولاد سواء أولاد إخوته ومنهم مصطفى -المتهم- والشاب محترم وفى حاله».

ويضيف خلال حديثه في بث مباشر لـ«الوطن»: «وكل ما تحصل مشكله خاله يتصل يجيبه يوقف معاه لأنه كبير في السن وغير مدرك لكلامه وأفعاله، وكلنا كنا بنصلح وراه، وتقريبًا المنطقة كلها عارفاه وكانوا يتجنبوه واللى عرفته ويوم الواقعة كان فيه 4 وصلات أمانة كانوا ماضيين عليهم السكان اللي كانوا ساكنين عنده وماكنش راضي يديهم لمصطفي ابن شقيقته».

المجني عليه كان يختلق المشاكل مع الناس

ويتابع: «المجني عليه كلف ابن أخته مصطفى -المتهم- بجمع الفلوس من المستأجرين المتأخرة واللى كاتبين بيها وصلات أمانة للمجني عليه، وعندما عاد ابن اخته دون أن يحصل كل المبالغ، هاج عليه وسبه وشتمه بأمه وأبوه وغادر مصطفى البيت».

وواصل: «وفي اليوم التالي استدعاه المجني عليه، وطلب منه أن يجمع المبالغ المستحقة له عند أحد المستأجرين الذين تم إخلائهم من المنزل، وقتها حدث ما حدث ولا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، واستيقظنا على صوت إطلاق النار والشاب سلم نفسه أمام المنزل، والمتهم والمجني عليه جيراننا منذ زمن، ونعلم سلوك المجني عليه وتربية المتهم، المجني عليه اعتدى على ابني وضربه بالشبشب على وجهه من غير سبب».

لم يقصد قتله

الحاجة «أم خالد» أحد الجيران كانت شاهده أيضًا على ما حدث، إذ قالت: «المجني عليه يدعى أبو عبده، كل يوم السكان تنشب بينهم مشاجرات، ويأتي مصطفى ابن شقيقته المتهم، يفضها، ويحاول إرضاء الطرف الثاني، الكل كان زهقان منه، ويوم الواقعة استفز ابن شقيقته، وملقيش حل معاه، راح اعتدى عليه بسلاح خرطوش وأطلق عليه 3 طلقات وماكنش قاصد يموته».

تجديد حبس

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، دائرة القسم، بوقوع مشاجرة بين شاب وخاله أسفرت عن مقتل الأخير.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة رجل مسن مصاب بأعيرة نارية، وبمناقشة الجيران أقروا بنشوب مشاجرة بين الضحية ونجل شقيقته، بسبب كثرة المشاكل التي يفتعلها المجني عليه مع السكان، وتطور الأمر ما أدى لقيام المتهم بقتل خاله بسلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم قاتل خاله أربعة أيام، وجددها قاضي المعارضات إلى 15 يومًا.